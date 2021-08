Shang-Chi - ile film zarobi? To może być najgorsze otwarcie MCU

fot. Marvel

Według Box Office Pro film Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni będzie mieć najgorsze otwarcie MCU w historii dystrybucji w Ameryce Północnej. Prognozy mówią o kwocie 35-55 mln dolarów. Do tej pory najsłabsza otwarcie miał pierwszy film MCU Incredible Hulk w wysokości 55,4 mln dolarów. Dla porównania Czarna wdowa w lipcu 2021 roku zebrała 80 mln dolarów podczas premierowego weekendu. Wszyscy są zgodni, że jest to efekt rosnących zakażeń koronawirusem w USA w wyniku mutacji Delta. W ostatnich tygodniach sytuacja pogarsza się w coraz szybszym tempie. Czytaliśmy w analizie comicbook.com, że duża liczba potencjalnych widzów z tego powodu zrezygnuje z wyprawy do kina. Prognozy dla reszty świata nie są znane.

Simu Liu odniósł się do prognoz box office i słów prezesa Disneya, który nazwał film Shang-Chi eksperymentem. W skrócie: aktor sugeruje, że film pozytywnie zaskoczy. Nie wiadomo jednak, czy w czasach pandemii taki dobry szum da podobny efekt, jak choćby w kwestii Czarnej Pantery w 2018 roku.

https://twitter.com/SimuLiu/status/1426464028138762245

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - premiera w polskich kinach już 3 września.