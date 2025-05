Igrzyska śmierci - marzenia fanów się spełniły. Oto, kto zagra Effie Trinket w prequelu

fot. Lionsgate

Reklama

Elle Fanning oficjalnie rusza do Panem jako odmłodzona Effie Trinket w prequelu Igrzysk śmierci, Wschód słońca w dniu dożynek. Tym samym to kolejna gwiazda, którą fani francyzy sobie wymanifestowali. Przypomnijmy, że Effie poznaliśmy w oryginalnej trylogii jako ekscentryczną i nazbyt entuzjastyczną opiekunkę trybutów z Dysktryktu Dwunastego. Przypominamy pełną listę obsady poniżej.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek -obsada filmu

Joseph Zada - Haymitch Abernathy Zobacz więcej Reklama

Zobacz także: Ta trylogia zasługuje na kinową adaptację. Moglibyśmy mieć połączenie Igrzysk Śmierci z Diuną

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - co wiadomo?

Nadchodzący film jest adaptacją książki Suzanne Collins o tym samym tytule, która wyszła w marcu b.r. Akcja rozgrywa się dwadzieścia cztery lata przed wydarzeniami z pierwszej części, konkretniej podczas Ćwierćwiecza Poskromienia. W 50. Igrzyskach uczestniczy młody Haymitch Abernathy, znany fanom franczyzy jako mentor Peety i Katniss. W oryginalnej trylogii rolę tę odgrywał Woody Harrelson.

Tak wydawnictwo Must Read opisuje fabułę książki:

Skoro masz stracić wszystko, co kochasz, po co jeszcze walczyć? W dzień dożynek mieszkańcy Panem budzą się zdjęci strachem. W tym roku, z okazji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, dwukrotnie więcej trybutów trafi na arenę. Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu woli nie zastanawiać się nad tym, co przyniesie los. Chce tylko przebrnąć przez ten dzień i spotkać się z dziewczyną, którą kocha. Gdy słyszy swoje nazwisko, czuje, że jego przyszłość legła w gruzach. Musi zostawić bliskich i jechać do Kapitolu w towarzystwie trójki innych trybutów z Dwunastki: przyjaciółki, która jest jak młodsza siostra, kompulsywnego analityka i największej snobki w mieście. Haymitch od samego początku wie, że przeznaczono go do odstrzału, lecz coś pcha go do walki… Pragnie tylko jednego: by jej skutki odbiły się echem daleko poza zabójczą areną.

Reżyserem filmu jest Francis Lawrence, który już wcześniej tworzył produkcje osadzone w uniwersum The Hunger Games. Współscenarzysta pierwszej części serii, Billy Ray, napisze scenariusz. Brad Simpson i Nina Jacobson są producentami. Przewiduje się, że zdjęcia rozpoczną się w lipcu 2025 roku.

Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ma trafić do kin 20 listopada 2026 roku.

Bohaterowie, których potrzebujemy podczas apokalipsy