Niepokojący zwiastun horroru Shelby Oaks. Podbije kina na Halloween?

Shelby Oaks to horror w reżyserii debiutującego Chrisa Stuckmanna, który napisał również scenariusz na podstawie historii Sama Liza. Film od studia Neon, którego jednym z producentów wykonawczych jest Mike Flanagan, powstał dzięki akcji crowdfundingowej i zadebiutuje w kinach przed Halloween.

Co ciekawe produkcja miała już pokazy na festiwalach filmowych w 2024 roku. Dziennikarka z serwisu IndieWire przyznała, że final girl, w którą wcieliła się Camille Sullivan, zostało słabo napisana, a napięcie kiepsko wyegzekwowane. Mimo to dostał ocenę B-. Jednak twórca najwyraźniej wziął sobie te opinie do serca, ponieważ w marcu twórcy Shelby Oaks wydali około milion dolarów na powrót na plan do Ohio, aby nakręcić nowe sceny z większą ilością krwi i gore.

Czy dokrętki wyjdą horrorowi na dobre? Przekonamy się jesienią, a na razie możecie zobaczyć poniżej niepokojący zwiastun Shelby Oaks.

Shelby Oaks - zwiastun

Shelby Oaks - fabuła, obsada, premiera

Rozpaczliwe poszukiwania dawno zaginionej siostry przeradzają się w obsesję, gdy kobieta uświadamia sobie, że wymyślony demon z jej dzieciństwa mógł być prawdziwy.

W obsadzie znaleźli się również Keith David, Brendan Sexton III, Michael Beach i Robin Bartlett.

Shelby Oaks - premiera horroru 3 października.