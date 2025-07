Najlepsze filmy o superbohaterach wg Esquire. Avengers poza podium, a DC na czele stawki!

fot. Marvel Studios

Lipiec był znakomitym miesiącem dla fanów produkcji o superbohaterach. Najpierw w kinach zadebiutował Superman od Jamesa Gunna, który zebrał bardzo dobre oceny od krytyków i publiczności, a w chwili pisania tego tekstu zarobił już pół miliarda dolarów w światowym box office, a w ostatni weekend w kinach pojawiła się nowa Fantastyczna 4, która została równie ciepło przyjęta i osiągnęła podobne wyniki finansowe w ciągu pierwszych dni od premiery. W ostatnim czasie wiele się mówiło o zmęczeniu publiczności kinem superbohaterskim, ale na ile jest to prawda? Zdaniem wspomnianego wcześniej Jamesa Gunna to kwestia świeżości i jakości ukazujących się produkcji. Czy to oznacza, że w przeszłości widownia przymykała oko na niektóre mankamenty, a może mieliśmy do czynienia z lepszymi filmami?

Najlepsze filmy superbohaterskie wg Esquire

Na to pytanie może odpowiedzieć najnowszy ranking prestiżowego portalu Esquire, który wyłonił 25. najlepszych filmów o superbohaterach w historii. Na liście pojawiło się siedem produkcji z MCU i taka sama ilość adaptacji postaci z komiksów DC. Jest też kilka niespodzianek - na przykład brak którejkolwiek z części Avengers na podium, choć dwie z nich uplasowały się w tym rankingu. Są też mniej znane produkcje, o których niektórzy z Was mogli nawet nie wiedzieć.

Przekonajcie się sami i dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z listą przygotowaną przez Esquire!