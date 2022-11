ESA wybrała nowych astronautów. Na liście rezerwowej jest Polak, Sławosz Uznański!

Twitter/ESA

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przedstawiła swoją nową klasę astronautów, którzy mają szansę na kosmiczne loty w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy nawet - w ramach współpracy z NASA - na powierzchnię Księżyca w trakcie misji Artemis. Na liście rezerwowej znalazł się Sławosz Uznański, który może zostać kolejnym po Mirosławie Hermaszewskim astronautą z Polski. Sukces naszego rodaka należy docenić tym bardziej, że jego kandydaturę doceniono w trakcie szeroko zakrojonego procesu rekrutacyjnego, w czasie którego przesłano ponad 22 tys. aplikacji z 25 krajów - w tym aż 549 z naszego państwa.

Sławosz Uznański urodził się w 1984 roku. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, by później kontynuować karierę naukową we Francji - to właśnie tam obronił doktorat. W 2011 roku Uznański rozpoczął pracę dla Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), gdzie zajmował się m.in. tworzeniem systemów elektronicznych odpornych na promieniowanie, z czasem wykorzystanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów. W latach 2018-2020 Polak był inżynierem odpowiedzialnym za pracę największego akceleratora CERN-u i jego optymalną eksploatację. Uznański włada biegle językiem angielskim i francuskim; w wolnych chwilach oddaje się podróżom po górach (w tym po Himalajach) i żeglarstwu.

ESA po raz pierwszy od 13 lat wybrała europejskich astronautów, dzieląc ich na dwie grupy: korpus podstawowy i rezerwowy. Znajdujący się w drugiej z nich Uznański może w każdej chwili dołączyć do korpusu podstawowego, poddając się intensywnemu szkoleniu - np. wtedy, gdy agencja zdecyduje się rozszerzyć któryś ze swoich projektów. Jest to o tyle prawdopodobne, że Rosja wycofuje się z jakichkolwiek prac przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Europejska Agencja Kosmiczna z przeszło 22 tys. aplikacji wybrała ostateczne 17: 6 astronautów, który tworzą korpus podstawowy (są to Sophie Adenot z Francji, Pablo Álvarez Fernández z Hiszpanii, Rosemary Coogan z Wielkiej Brytanii, Raphaël Liégeois z Belgii, Marco Sieber ze Szwajcarii oraz astronauta z niepełnosprawnością - John McFall z Wielkiej Brytanii), oraz 11 wchodzących w skład korpusu rezerwowego (poza Uznańskim - Meganne Christian z Wielkiej Brytanii, Anthea Comellini z Włoch, Sara García Alonso z Hiszpanii, Andrea Patassa z Włoch, Carmen Possnig z Austrii, Arnaud Prost z Francji, Amelie Schoenenwald z Niemiec i Aleš Svoboda z Czech, Marcus Wandt ze Szwecji i Nicola Winter z Niemiec).