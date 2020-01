Sonic. Szybki jak błyskawica - nowy spot filmu z okazji Super Bowl 2020

Sonic. Szybki jak błyskawica to nadchodzący film na podstawie serii gier pod tym samym tytułem. Film w początkowej fazie swojej promocji, wywołał spore poruszenie wśród fanów, którzy stwierdzili, że wizerunek tytułowego bohatera nie ma nic wspólnego z oryginałem. W sieci podniosła się burza, reżyser zaczął się tłumaczyć i koniec końców wszystko to spowodowało, że data premiery została przesunięta - po to, by twórcy mieli czas na dopracowanie postaci.

Koniec końców projekt postaci poprawiono, a fani o wiele przychylniej spojrzeli w kierunku filmu. Paramount wciąż jednak pragnie przekonać wszystkich, że wciąż zapowiada się świetna produkcja mimo nieudanego początku promocji. Podczas Super Bowl 2020 zaprezentowane zostaną cztery spoty. Teraz możecie zobaczyć nowy materiał, który pokazuje tytułowego bohatera w towarzystwie atletów oraz kilka scen z filmu:

Sonic. Szybki jak błyskawica - premiera odbędzie się 14 lutego 2020 roku.