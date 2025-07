Cameo w Supermanie. O dwóch postaciach mogliście nie wiedzieć!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. DC Studios

Reklama

Superman ma zaledwie dwa cameo, czyli występy epizodyczne. Pierwszym jest oczywiście Milly Alcock w roli Supergirl, czyli Kary Zor-El – kuzynki Supermana, która wpada do Fortecy Samotności, będąc pod wpływem alkoholu. Przychodzi, by podziękować za opiekę nad pieskiem Krypto i zabrać go ze sobą. Ta scena jest zapowiedzią wspólnej przygody Kary i Krypto w filmie Supergirl, który trafi do kin w 2026 roku. O obecności Supergirl spekulowano jeszcze w trakcie kręcenia filmu; było też wiele przecieków od scooperów, że się pojawi. Plotki się potwierdziły.

Peacemaker w Supermanie

Drugim cameo jest Peacemaker, grany przez Johna Cenę. Bohater serialu pod tym samym tytułem, stworzonego przez Jamesa Gunna, pojawia się w jednej scenie. Widzimy go w momencie, gdy Lex Luthor w pewien sposób przekonał świat, że Człowiek ze Stali może stanowić zagrożenie. W wieczornych wiadomościach pojawia się właśnie Peacemaker, który wypowiada się o Supermanie w negatywnym tonie. W 2. sezonie serialu mamy zobaczyć, jak Peacemaker zostanie wprowadzony do uniwersum DCU, ale ta scena pokazuje, że już w nim jest. Tylko czy to na pewno ta sama postać, co w serialu? Co ważne – w przeciekach ani razu nie pojawiła się wzmianka o jego obecności.

fot. Max

W pewnym sensie postać Maxwella Lorda ma tak niewielką rolę, że śmiało można byłoby go również zaliczyć do cameo. Jednak Sean Gunn w tej roli był zapowiedziany od początku.

Superman – premiera 11 lipca w kinach.