To już oficjalne! Kinowy Spawn ma tytuł - film powstanie

Studio Blumhouse, specjalizujące się w popularnych horrorach, ogłosiło na swoich mediach społecznościowych, że kinowy film o Spawnie oparty na komiksach Todda McFarlane'a oficjalnie powstanie. Wbrew pierwotnym planom twórca oryginału nie jest jego scenarzystą, ani też reżyserem (co sam potem potwierdził). Projekt ogłosił też u siebie Jason Blum, szef Blumhouse.

Spawn w kinie

Aadaptacja komiksu Todda McFarlane'a będzie nosić tytuł King Spawn. Ogłoszono to w social media poprzez publikację pierwszej strony gotowego scenariusza. Jego autorami są Malcolm Spellman, Scott Silver i Matt Nixon. Pierwszy najbardziej znany jest z serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Pracował także nad nadchodzącym filmem MCU Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Drugi to świetny, doceniany i nagradzany scenarzysta z dwoma nominacjami do Oscara za Fightera oraz Jokera. A ostatni z grupy to scenarzysta znany z filmu Yesterday Was Everything. Pierwszą wersję scenariusza napisał McFarlane, a potem panowie go przejęli. Publikacja scenariusza w oficjalnej komunikacji studia jest traktowana jako ogłoszenie projektu.

Na razie nie wiadomo, kto wyreżyseruje i czy wiązany z projektem przez lata Jamie Foxx nadal ma zagrać tytułową rolę. Nie wiadomo również, która wizja została ostatecznie zaakceptowana przez Blumhouse, bo przez ten czas było ich kilka. Począwszy od niskobudżetowego horroru, w którym w ogóle Spawna mieliśmy nie widzieć, ale potem - po sukcesie Jokera - zostało to znacznie zmienione.

Można śmiało założyć, że Todd McFarlane nadal będzie aktywnie pracować przy projekcie.