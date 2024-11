Robert Downey Jr. zagra w kolejnym filmie Nolana? Na drodze do tego stoją Avengers

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2026 roku w kinach pojawi się nowy film Christophera Nolana. W obsadzie już znajduje się Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o oraz Zendaya. Scenariusz jest gotowy, zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku. Mimo zebrania imponujących nazwisk, Nolan jest bliski pokuszenia się o aktora, który dzięki Oppenheimerowi zdobył Oscara. Chodzi oczywiście o Roberta Downey Jra.. Zdaniem Daniela Richtmana, wiarygodnego informatora z branży, Nolan faktycznie jest zainteresowany udziałem RDJa w filmie, ale ten może być zbyt zajęty kręceniem Avengers: Doomsday.

W niektórych przypadkach to nie przeszkadza aktorom w skakaniu z planu na plan, ale zdaniem informatora "rola RDJa ma być porównywalnie duża do roli Thanosa w Avengers: Wojna bez granic", a aktor ma się "pojawiać niemal w każdej scenie". To pokrywa się z wcześniejszymi plotkami mówiącymi o tym, że będzie to produkcja skupiona wokół postaci Dr. Dooma, w którego wcieli się właśnie Robert Downey Jr.

Wszystkie filmy z Robertem Downeyem Jr. - ranking