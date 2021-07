Spider-Man: No Way Home - Pajączek ma nowy kostium. Na grafice widać złote dodatki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures / Sony Pictures

Na oficjalnych opakowaniach klocków LEGO z filmu Spider-Man: No Way Home jest grafika przedstawiająca wizerunek Pajączka z kinowego ekranu. Widzimy, że jego kostium troszkę się zmienił i nie jest taki sam jak w Spider-Man: Daleko od domu. Wydaje się jakby połączono tamten kostium ze strojem zwanym Iron Spider z Avengers: Koniec gry o czym mogą świadczyć dostrzegalne złote dodatki. Nadal jednak jest to grafika na zestawie LEGO, więc traktujemy ją z dystansem jako plotkę.

Zaś sam zestaw LEGO jest inspirowany filmem, a to oznacza, że na pewno wydarzenia nie są w 100% zgodne z tym, co zobaczymy na ekranie. Tutaj widzimy, że Pajączek i jego przyjaciele są w bazie Doktora Strange'a, w którym ma dojść do sceny akcji. Tyle najpewniej się zgadza, ale kwestia detali będzie pewnie inna. Przy drugim zestawie z Sępem jest adnotacja, że jest on częściowo inspirowany Spider-Man: Homecoming. Najpewniej LEGO nie dostało spoilerowych detali, więc musieli pracować z tym, co mają.

Spider-Man: No Way Home - LEGO

Spider-Man: No Way Home

Nadal nie wiadomo, kiedy ruszy oficjalna promocja Spider-Man: No Way Home. Premiera w grudniu 2021 roku.