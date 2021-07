Loki, odcinek 4 - wyjaśnienie sceny po napisach; złoczyńca potężniejszy niż Kang? Easter eggi i teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Serial Loki to nie tylko czysta przyjemność z seansu, ale i liczne easter eggi, które otwierają pole do niekończącego się procesu tworzenia spekulacji i teorii. 4. odcinek jest na to najlepszym dowodem; co tu dużo mówić - zasadniczą oś fabularną produkcji wywrócił on do góry nogami, a głośno komentowana scena po napisach już teraz zdążyła się zapisać złotymi zgłoskami w historii Kinowego Uniwersum Marvela.

Najwyższy czas na jej wyjaśnienie i przybliżenie Wam postaci, które w niej zobaczyliśmy. Na tym jednak nie koniec. Czy Mobius jest systematycznie wymazywany z linii czasowej przez Ravonnę? Czym w alternatywnej wersji Asgardu bawi się młodsza wersja Sylvie? I czy głównym złoczyńcą produkcji może być Kang? Odpowiedź na to ostatnie pytanie wcale nie jest taka oczywista; według niektórych spekulacji za działaniami TVA kryje się znacznie potężniejsza od Zdobywcy postać...

Jak co tydzień zachęcamy Was do uzupełniania naszej listy w komentarzach - udało się Wam wyłapać easter eggi, które nie trafiły do zestawienia? Z góry uprzedzamy: tak, odnotowaliśmy wzmiankę o wampirach, lecz w pierwszej kolejności wcale nie skojarzyła się nam ona z wprowadzeniem Blade'a do MCU, a z nadchodzącymi, ekranowymi przygodami innej postaci.

Loki, odcinek 4 - scena po napisach, easter eggi, spekulacje

Sekwencja początkowa zabiera nas do alternatywnej wersji Asgardu. Na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina on wizerunek tej lokacji z filmu „Thor: Mroczny świat”, jednak na potrzeby serialu stworzono nowe ujęcie, lepiej eksponujące Pałac Królewski i most Bifrost.