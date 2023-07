Star-Lord z własnym filmem? James Gunn sugeruje, że jest to możliwe

fot. Marvel

Na końcu filmu Strażnicy Galaktyki 3 można zobaczyć Petera Quilla, którego widzimy, gdy je śniadanie z dziadkiem , a następnie pojawia się tekst "Legendarny Star-Lord powróci", co pozwala myśleć, że ta postać jeszcze się pojawi w którejś z produkcji MCU. Scenarzysta i reżyser James Gunn sugeruje, że może się to wydarzyć.

Choć można byłoby sądzić, że Star-Lord grany przez Chrisa Pratta pojawi się np. w następnej części Avengers, Gunn mówi nawet o pomyśle na film ze Star-Lordem w roli głównej.

Zawsze chcemy podarować komuś coś wyjątkowego. Chris i ja od zawsze rozmawialiśmy o tym, jak wspaniale byłoby móc nakręcić film „Legendarny Star-Lord” - historię, w której Star-Lord na Ziemi próbuje przystosować się do ziemskiego środowiska w ten sam sposób, w który ktoś inny mógłby próbować przystosować się do obcego środowiska kosmosu. Jest jak ryba wyjęta z wody w zwykłej wodzie. Więc nie mogę się doczekać, aby to zobaczyć - wyjawił Gunn.

Potencjalny film o Star-Lordzie - kolejny film Gunna?

Wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie James Gunn napisał lub wyreżyserował potencjalny film o legendarnym Star-Lordzie, biorąc pod uwagę jego nawał pracy np. w związku z powstawaniem Superman: Legacy.

James Gunn reżyserował i pisał scenariusz m.in. do Strażników Galaktyki, Legionu samobójców czy serialu Peacemaker.