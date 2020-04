Stargirl - oto Wildcat. Szkic koncepcyjny ujawnia szczegóły kostiumu

Na oficjalnym, opublikowanym niedawno plakacie serialu Stargirl stacji The CW mogliśmy zobaczyć Yolandę Montez, znaną również jako Wildcat. Teraz, dzięki nowej grafice koncepcyjnej, która została opublikowana w sieci, możemy przyjrzeć się dokładnie jej kostiumowi i serialowemu wizerunkowi. Arkusz na swoim Instagramie udostępniła projektantka kostiumów, Gina Flanagan. Członkowie JSA (Justice Society of America) byli w marketingu Stargirl raczej nieobecni, do czasu, gdy pierwszy raz nie zobaczyliśmy Wildcat na jednym z plakatów. W rolę bohaterki wciela się Yvette Monreal.

W komiksach Montez to metaczłowiek o kocich zdolnościach.

Oto wspomniany szkic:

Jest to opowieść o nastolatce stającej się superbohaterką. Towarzyszy jej grupa innych postaci, z którą tworzą wpomnianą Justice Society of America. W obsadzie są Brec Bassinger, Amy Smart, Luke Wilson, Joel McHale, Lou Ferigno Jr., Brian Stapf, Anjelika Washington, Yvette Monreal i Christopher James Baker.

Data premiery serialu Stargirl została opóźniona, ale tylko o tydzień. Do DC Universe trafi w poniedziałek, 18 maja, a w telewizji The CW zadebiutuje już dzień później, 19 maja 2020.