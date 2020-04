John Krasinski w MCU? Reżyser Cichego miejsca rozmawia z Marvel Studios

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Geeks Worldwide (źródło z reguły wiarygodne) doszło do spotkania Johna Krasińskiego z Marvel Studios. Z uwagi na pandemię koronawirusa było to spotkanie zdalne, ale jak to w takich sytuacjach bywa, może informacja o tym wycieknąć do sieci.

Według ich wiedzy John Krasinski rozmawiał o współpracy wielu projektach MCU. Nie wiadomo dokładnie o jakich, ale wiemy, że Krasinski jest od lat faworytem fanów do zagrania Reeda Richardsa w Fantastycznej Czwórce, która jest w planach studia.

Przypomnijmy, że szef Marvel Studios, Kevin Feige mówił otwarcie, że chciałby współpracować z Krasinskim. Dlatego też takie spotkanie i rozmowa to formalność, która była oczekiwana przez wszystkich. Nie byłby to też pierwszy przypadek, gdy Kevin Feige zatrudnia kogoś, kogo fani sobie upodobali.

Może oczywiście również chodzić o coś zupełnie innego. Pamiętajmy, że John Krasinski to aktor oraz reżyser (hit Ciche miejsce), więc rozmowy mogły być związane z dwiema funkcjami.