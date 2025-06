EA spełniło największe marzenie graczy. Oto nowy dodatek do Simsów!

Fot. EA

Powstało już wiele dodatków to The Sims 4. Mamy już wampiry, kosmitów, wilkołaki, czarodziejów, syreny i inne nadprzyrodzone stworzenia. Do tej pory brakowało jednak wróżek, o które fani prosili od lat. Aż do teraz. W nowym rozszerzeniu The Sims 4: Czar natury wreszcie będziemy mogli rozwinąć skrzydła!

The Sims 4: Czar natury - zwiastun i data premiery

Oczywiście, to dopiero początek. W dodatku The Sims 4: Czar natury pojawi się na przykład nowe baśniowe miasteczko Innisgreen, które znajduje się nad wodą – w pewnym momencie w zapowiedzi widać nawet zatopiony statek! Potwierdzono, że zostaną dodane nowe tajemnicze dolegliwości i możliwość pracy przy stole zielarskim, z którego pomocą na pewno będzie można stworzyć na nie lekarstwa. W zwiastunie pokazano także, jak bohaterka próbuje żyć w zgodzie z naturą, kopiąc się w rzece czy śpiąc na ziemi. Można spokojnie założyć, że to rozszerzenie będzie idealne dla graczy, którzy robią popularne wyzwanie Rags to Riches. Oczywiście, w dodatku oprócz wróżek pojawią się też nowe umiejętności i cechy.

Premiera dodatku The Sims 4: Czar natury jest zaplanowana na 10 lipca 2025 roku. Wcześniej ma pojawić się darmowa aktualizacja gry podstawowej.

