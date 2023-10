Za kiepski stan Golluma przeprosiła sztuczna inteligencja? Wydawca miał skorzystać z pomocy ChatGPT

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Oceny i opinie graczy nie pozostawiają złudzeń - The Lord of the Rings: Gollum to jedna z najgorszych produkcji tego roku. Stan tej produkcji na premierę był tak zły, że zdecydowano się wystosować oświadczenie, w którym przeproszono za problemy i wyrażono chęć ich naprawienia. Teraz jednak pojawiły się doniesienia, że przeprosiny zostały napisane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a konkretnie narzędzia ChatGPT.

Informację na ten temat przekazał serwis GameTwo, powołując się na dwa anonimowe źródła ze studia Daedalic Entertainment. Co ciekawe, sami twórcy mieli nie wiedzieć nic na temat przeprosin, a za ich zawartość i publikację miał odpowiadać wydawca, firma Nacon. Dodatkowo ujawniono, że budżet gry miał być zaskakująco niski (przynajmniej jak na "dużą" grę w uniwersum Władcy Pierścieni) i wynosił zaledwie 15 milionów dolarów.

