Strajk aktorów - Ryan Reynolds i Melissa Gilbert ostro o wytycznych kostiumów na Halloween. "To jakiś żart?"

materiały prasowe

Reklama

Nie widać końca strajku aktorów, którzy walczą o wyższe płace, świadczenia i regulacje w sprawie wykorzystania ich wizerunków w produkcjach za pomocą sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że protestujący będą pikietować przynajmniej do Halloween, który tradycyjnie będzie obchodzony 31 października. SAG-AFTRA, czyli związek stowarzyszający strajkujących aktorów, przedstawiła wytyczne, co do halloweenowych kostiumów.

Strajk aktorów - wytyczne kostiumów na Halloween

SAG-AFTRA opublikowała na swojej stronie internetowej wpis, który zachęcał członków, aby świętowali w tym roku Halloween, jednocześnie okazując solidarność. Gildia zaleca, aby aktorzy wybierali kostiumy inspirowane ogólnymi postaciami, jak duchami, zombie, pająkami itp. lub postaciami, które nie są związany z konkretną treścią, jak seriale animowane.

Wytyczne zostały wyśmiane przez aktorów, choć SAG-AFTRA wydała je w odpowiedzi na liczne pytania od członków i twórców, którzy chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób mogą wspierać strajk w czasie Halloween. Warto dodać, że nakazy nie dotyczą dzieci aktorów.

Ryan Reynolds na X (dawnym Twitterze) sarkastycznie skomentował te wytyczne pisząc:

Nie mogę się doczekać, aż przez całą noc będę krzyczeć "łamistrajk" na moją 8-latkę. Nie jest w związku, ale musi się uczyć.

Głos zabrała w mediach społecznościowych również Mandy Moore:

To jakiś żart? Bez przesady, SAG-AFTRA. To jest ważne? Prosimy o prowadzenie negocjacji w naszym imieniu w dobrej wierze. Tak wielu ludzi we wszystkich aspektach tej branży ogromnie poświęca się od miesięcy. Wróćcie do stołu i zawrzyjcie uczciwą umowę, aby wszyscy mogli wrócić do pracy.

Z kolei w ostrzejszym tonie wypowiedziała się na Instagramie Melissa Gilbert, czyli była prezes SAG-AFTRA i gwiazda Domku na prerii.

TO jest to, co wymyśliliście? Dosłownie nikogo nie obchodzi, co ktoś ubierze na Halloween. To znaczy, czy naprawdę myślicie, że takie infantylne rzeczy zakończą strajk? Wyszliśmy na głupców. Proszę, powiedzcie mi, że zamierzacie znieść te zasady… i idźcie negocjować!

Dalej też nie gryzła się w język mówiąc, że ludzie bardzo cierpią, a to co zrobili to właśnie ten rodzaj głupich bzdur, które przedłużają strajk. Uważa, że te wytyczne sprawiają, że wyglądają jednocześnie na małostkowych i niekompetentnych.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Melissa E. Gilbert (@melissagilbertofficial) ROZWIŃ ▼

Zobacz także:

Sprawdźcie ranking najlepszych horrorów o egzorcyzmach i opętaniu według serwisu Ranker. O kolejności zadecydowali jego użytkownicy, którzy mogli głosować na swoje ulubione tytuły.

Najlepsze horrory o egzorcyzmach i opętaniu - miejsce 70-35

70. Sapi (2013)

Najlepsze horrory o egzorcyzmach i opętaniu - miejsce 34-1