Zdjęcia z 2. odcinka The Walking Dead: Dead City. Relacja Maggie z synem poprawia się?

fot. AMC

Reklama

Na początku maja zadebiutował pierwszy odcinek 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, w którym do swoich ról powrócili Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan, wcielając się odpowiednio w Maggie i Negana.

Czytaj dalej: Zapowiedź kolejnych odcinków The Walking Dead: Dead City. Odtwórca Negana nie rozstawał się z Lucille

Drugi epizod The Walking Dead: Dead City nosi tytuł Another S... Lesson, który wyreżyserował Michael E. Satrazemis.W poniższej galerii możecie obejrzeć zdjęcia promocyjne z tego odcinka. Oprócz Negana i Maggie możemy dostrzec też Perlie'ego Armstronga (Gaius Charles), Damę (Lisa Emery), Chorwata (Zeljko Ivanek), Ginny (Mahina Napoleon), Charlie Byrd (Jasmin Walker) i Lucię Narvaez (Dascha Polanco). Wygląda na to, że relacja Maggie z synem Hershelem (Logan Kim) ulega poprawie. Ponadto grupa Federacji Nowy Babilon prawdopodobnie opracowuje plan dostania się na Manhattan.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 2. odcinka

The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 2 Zobacz więcej Reklama

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

The Walking Dead: Dead City - premiera drugiego odcinka 2. sezonu 12 maja w serwisie Canal+.