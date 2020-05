Strefa mroku - zwiastun 2. sezonu. Nowa wersja kultowego serialu i Jordan Peele powracają

Strefa mroku to kolejna nowa wersja kultowego serialu emitowanego w latach 1959-64, który stał się przełomowy w dziejach telewizji i był inspiracją dla innych ikonicznych produkcji jak choćby Z Archiwum X. Serial w każdym odcinku przedstawia zupełnie nową historię. Łączą one w sobie elementy science fiction, thrillera i horroru. W sieci pojawił się zwiastun 2. sezonu produkcji. Przy okazji ujawniono datę premiery nowej odsłony. Ta zadebiutuje 25 czerwca. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie 2. serii znajdują się Morena Baccarin, Billy Porter, Christopher Meloni, Sophia Macy, Jenna Elfman, Joel McHale, Jimmi Simpson, Jurnee Smollett, Topher Grace, Kylie Bunbury, Damon Wayans Jr., Gretchen Mol, Thomas Lennon, Sky Ferreira, Tavi Gevinson, Tony Hale, Gillian Jacobs, David Krumholtz, Natalie Martinez i Paula Newsome. Twórcą nowej wersji serialu jest Jordan Peele.

