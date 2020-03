Sukcesja i Barry - nowe sezony zostaną opóźnione

WarnerMedia Entertainment, do którego należy HBO, 13 marca 2020 roku ogłosiło zawieszenie pracy nad wszystkimi serialami i filmami. W tym też były nowe sezony dwóch popularnych tytułów - Barry i Sukcesja, które były na etapie preprodukcji. Wówczas mówiono o wstrzymaniu na dwa tygodnie.

Po tym czasie wiemy, że sytuacja jedynie się pogarsza, więc HBO opublikowało oświadczenie o wstrzymaniu prac obydwoma tytułami do odwołania. Preprodukcja zostanie wznowiona, gdy pandemia koronawirusa zostanie opanowana i będzie można pracować bezpiecznie i w zdrowiu. Podkreślają jednak, że prace scenariuszowe nad tytułami będą nadal prowadzone zdalnie.

Z uwagi na to, że nie wiemy, kiedy sytuacja się poprawi, oba sezony najpewniej pojawią się na ekranach o wiele później. Blokada realizacji seriali może potrwa nawet kilka miesięcy. Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć okresu.

Przypomnijmy, że wpłynęło to też na start zdjęć do 2. sezonu Euforii oraz na prace nad 2. sezonem The Righteous Gemstones.