Nie żyje Mark Blum. Aktor zmarł z powodu koronawirusa

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Mark Blum zmarł w wieku 69 lat z powodu komplikacji wynikających z zarażenia koronawirusem. Blum był najbardziej znany ze swoich ról w filmach Krokodyl Dundee i Rozpaczliwie poszukując Susan oraz długoletnie kariery na deskach teatru. Aktora mogliśmy zobaczyć również w serialu Ty, produkowanym przez Netflixa. Zagrał w nim Pana Mooney'a, ważną postać w 1. sezonie produkcji. Innymi projektami, w których gościnnie pojawił się Blum były między innymi Czarna lista, Elementary i Rodzina Soprano.

Wiadomość o śmierci Bluma została potwierdzona przez grupę teatralną Playwrights Horizons i wiceprezes organizacji SAG-AFTRA Rebekkę Damon.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7

— Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020