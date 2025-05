Finał 2. sezonu The Last of Us w ogniu krytyki. Fani rozczarowani i wściekli

fot. HBO

Finał 2. sezonu The Last of Us dobiegł końca. Serial HBO nie został jednak przyjęty tak dobrze, jak przy okazji pierwszej serii. Na stronie IMDb.com jest to drugi najgorzej oceniany epizod w całym serialu z oceną 6.5/10. Gorzej wypadł tylko 4. odcinek, de facto również z drugiego sezonu produkcji HBO. Reakcje fanów również pozostawiają wiele do życzenia. Wielu entuzjastów gry w głośny i otwarty sposób wyraziło swoje niezadowolenie z przebiegu finałowego odcinka 2. sezonu w mediach społecznościowych.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Finał 2. sezonu The Last of Us - reakcje fanów

Twórcy serialowej wersji The Last of Us niejednokrotnie pozwalali sobie na zmiany względem oryginału. Niektóre z tych zmian chwalono - na przykład rozbudowanie wątku Billa i Franka z 1. sezonu. Inne poddano mniejszej lub większej krytyce - zmiana zachowania Tommy'ego w 2. sezonie, niepotrzebne dodanie postaci Gail, ogłupienie Ellie i złe ukazanie jej charakteru na przestrzeni drugiej serii.

Oto negatywne reakcje fanów na ostatni odcinek 2. sezonu The Last of Us. Zgadzacie się z nimi?