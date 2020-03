Koronawirus - Chiny zmieniają zdanie. Kina znów zamknięte!

Z Chin nadeszły dobre wieści. Kraj powoli wracał do normalności i otwarto ponad 600 kin w całym kraju. Były to pierwsze kroki, ponieważ w Chinach mają ich tysiące. 27 marca 2020 roku portale Deadline.com i The Hollywood Reporter donoszą, że władze zmieniły zdanie i postanowiły na powrót zamknąć wszystkie kina w kraju.

Informacja pojawiła się jakiś czas po tym, jak media opublikowały decyzję Szanghaju o planach otwarcia kin w sobotę 28 marca. Te kina nie zostaną więc otwarte.

Powodem decyzji o ponownym zamknięciu kin jest dalsza walka z pandemią koronawirusa. Lokalne zarażenia zmalały znacząco, ale zwiększyły się od osób, które wróciły z zagranicy. Chińskie władze boją się, że to może doprowadzić do drugiej fali zachorowań na terenie kraju, dlatego tymczasowo zostanie zablokowane wejścia dla cudzoziemców na teren Chin.

Oznacza to, że kina, które zamknięto 23 stycznia 2020 roku pozostaną nieczynne do odwołania.