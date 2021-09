Super Crooks - teaser serialu anime. Osadzony jest w świecie z Dziedzictwa Jowisza

fot. Netflix

Super Crooks opowiada o złoczyńcy zwanym Johnny Bolt, który zbiera ekipę złożoną z największych kryminalistów na świecie, by wykonać ostatni napad z użyciem supermocy. Ich celem jest jeden z najgroźniejszych superłotrów mieszkający w Hiszpanii. Nie będzie to łatwe zadanie.

Serial osadzony jest w świecie znanym z Dziedzictwa Jowisza. Pierwszy sezon ma mieć 13 odcinków. Historia oparta jest na komiksie Marka Millara i Leinil Yu. Motonobu Hori jest reżyserem.

Super Crooks - zwiastun

https://twitter.com/NetflixJP_Anime/status/1441740988414713863

Za animację odpowiada Studio Bones, które możecie znać z takich tytułów jak My Hero Academia, Mob Psycho 100 czy Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Kenjiro Tsuda (Seto Kaiba) jest głosem Bolta, a Maaya Sakamoto (Merlin in The Seven Deadly Sins) gra Kasey.

Przypomnijmy, że według zapowiedzi Netflix ma też w planach aktorską adaptację komiksu Super Crooks. Na razie szczegóły nie są znane. Decyzja zapadła po kasacji serialu Dziedzictwo Jowisza po niezbyt pochlebnym odbiorze pierwszego sezonu.

Super Crooks - premiera w Netflixie odbędzie się 25 listopada 2021 roku.