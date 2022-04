Nowy Superman w końcu wyjawia swój homoseksualizm Lois Lane. Batman jego chłopakowi nie ufa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

We właśnie wydanym na amerykańskim rynku zeszycie Superman: Son of Kal-El #10 ze scenariuszem Toma Taylora i rysunkami Ciana Tormeya tytułowy bohater dokonał coming outu przed swoją matką, Lois Lane. Przedstawiciele różnorakich organizacji LGBTQIA+ uznają to wydarzenie za niezwykle ważny moment dla wszystkich przedstawicieli mniejszości seksualnych - wielkie pochwały zebrał zwłaszcza sposób, w jaki na wyjawienie swojego homoseksualizmu przez Jonathana Kenta zareagowała słynna bohaterka.

W rzeczonym komiksie protagonista musiał oczyścić dobre imię tuż po tym, gdy Lex Luthor publicznie oskarżył go o popełnienie morderstwa; koniec końców pomogli mu tym Lois Lane i jego przyjaciel, Nightwing. Młody Kent, który dzierży tytuł Supermana podczas nieobecności ojca, udał się później wraz ze swoim chłopakiem, Jayem Nakamurą, do domu matki. To właśnie tutaj, zachęcany przez Jaya, postanowił wyznać Lois prawdę o własnej orientacji seksualnej.

Lane, która najprawdopodobniej już wcześniej zdawała sobie sprawę z homoseksualizmu syna, na te informacje zareagowała przytuleniem Jona i słowami: "Kocham każdą część ciebie". Spójrzcie sami:

Wygląda jednak na to, że nieufny w stosunku do miłosnej relacji młodego Supermana pozostaje Batman. Gdy w jednej z późniejszych sekwencji Jon i Lois spotykają się z Mrocznym Rycerzem, ten ostatni - tuż po słowach o chłopaku młodego Kenta - stwierdza:

Nie możesz ufać Jayowi Nakamurze.

Takie podejście Batmana ma związek z faktem, że Jay jest synem Sary Nakamury, byłej prezydentki państwa Genosza, którym obecnie rządzi Henry Bendix - ten ostatni wprowadził w kraju rządy dyktatorskie, doprowadzając do masowej emigracji członków swojego narodu (jednym z uchodźców jest sam Jay). Nie jest jednak w tej chwili jasne, czy powyższe informacje są prawdziwe; być może Mroczny Rycerz odkrył sekrety Nakamury, których nie poznali jeszcze czytelnicy.