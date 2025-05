Sentry w Avengers: Doomsday. Na czym może polegać jego wątek?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Thunderbolts* okazał się debiutem - jak to ujęła Valentina Allegra de Fontaine - "najsilniejszego superbohatera". Trudno się z nią nie zgodzić. Sentry zdążył już pokazać swoją potęgę, która może być zarówno ogromnym atutem, jak i źródłem poważnych szkód. Ze sceny po napisach wynika, że jego mroczna strona, Void, zostaje celowo stłumiona. Tym samym Robert Reynolds niekoniecznie w pełni korzysta ze swoich nowo nabytych umiejętności.

Lewis Pullman dokonał refleksji nad swoim bohaterem w wywiadzie dla Man's Health, ujawniając, jak może rozwinąć się wątek Sentry'ego w Avengers: Doomsday. W zasadzie aktor odwołał się do tego, co widzowie mogli już zobaczyć po napisach końcowych New Avengers.

- Thunderbolts nie chcą go spuścić z oka... Jeśli wpadnie w niepowołane ręce albo nie otrzyma wsparcia od odpowiednich osób, może być niebezpieczny. Ale chcą też trzymać go blisko - na wypadek, gdyby udało się znaleźć sposób, by go wykorzystać. To dla nich ogromny atut.

Data premiery Avengers: Doomsday została zaplanowana na 1 maja 2026 roku. Obecnie trwają prace na planie zdjęciowym.

