Superman niczym pulpowy barbarzyńca. Kal-El z mieczem i brutalne walki gladiatorów

Choć w ostatnich tygodniach wśród społeczności fanów komiksów zdecydowanie głośniej jest o serii Superman: Son of Kal-El, w której rolę Człowieka ze Stali przejął Jonathan Kent, najbardziej znana wersja herosa przeżywa obecnie niemniej intrygujące przygody w cyklu Action Comics. W 1040. zeszycie ukazującym się pod tym szyldem Kal-El, uzbrojony jedynie w miecz i tarczę, zmierzy się na arenie gladiatorskiej z licznymi przeciwnikami, a w szranki z nim stanie także potężny złoczyńca Mongul.

Wątek ten będzie kolejną częścią historii Warworld Rising, w ramach której Superman opuścił naszą planetę i wraz z pomagającymi mu członkami grupy Authority postanowił uwolnić przetrzymywane przez Mongula w Wojennym Świecie istoty. Ta misja jest dla protagonisty niezwykle ciężka; dość powiedzieć, że jego moce wyraźnie słabną, a w Action Comis #1037 Mongul przebił go nawet wykonaną z kryptonitu włócznią.

Z oficjalnego opisu fabuły wynika, że Kal-El po pokonaniu kolejnych przeciwników na gladiatorskiej arenie będzie chciał darować im życie, co wzbudzi stanowczy sprzeciw złoczyńcy; być może dlatego na planszach widać Mongula, który bierze się z protagonistą za łby. Wygląda też na to, że heros opanuje do perfekcji sztukę walki bez swoich mocy, w czym pomoże mu wywodzący się z rasy Phaelosians Kryl-Ux.

Oto materiały promocyjne:

Action Comics #1040 - plansze (bez warstwy dialogowej)

Action Comics #1040 zadebiutuje w USA 22 lutego.