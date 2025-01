Co z Nova Corps w MCU? Marvel chce „młody i seksowny” serial; złoczyńca na miarę Thanosa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Wiele osób nie może doczekać się, by zobaczyć Nova Corps w MCU. Już od jakiegoś czasu wiemy, że dostaną swój solowy serial. Natomiast są marne szanse, że pojawią się przed filmem Avengers: Secret Wars, który ma zadebiutować w 2027 roku.

Co z Nova Corps w MCU?

Znany scooper @MyTimeToShineH ma jednak informacje na temat projektu. Jego zdaniem Marvel skontaktował się ze scenarzystami i poprosił ich o przygotowanie pomysłów. Zdradził również, kto według jego źródeł ma być głównym antagonistą serialu.

Marvel skontaktował się ze scenarzystami i poprosił ich o przygotowanie pomysłów do serialu Nova z Annihilusem jako głównym złoczyńcą. Poprosili także, aby historia sprawiała wrażenie „młodej i seksownej” oraz miała klimat filmów wojskowych z lat osiemdziesiątych.

@MyTimeToShineH dodał, że jeden z pomysłów na fabułę Nova Corps wyglądał tak: Richard Rider, pewny siebie dupek, zakochał się w Namoricie i dołączył do Nova Corps. Został przydzielony do planety, która stała się jedną z pierwszych ofiar Annihilusa. Ważnym tematem było także to, jak Nova Corps używało propagandy do kontrolowania galaktyki i rekrutowania członków.

ROZWIŃ ▼

W dodatku, choć zwykle traktujemy słowa scooperów jako plotki, to Beau DeMayo – zwolniony scenarzysta X-Men '97 – potwierdził, że część postu @MyTimeToShineH na pewno jest prawdą, bo jeden z tych pomysłów należy do niego i byli w trakcie omawiania ich, gdy zakończono pracę nad 3. sezonem X-Menów.

ROZWIŃ ▼

Kim jest Annihilus?

Ciekawe jest również to, że złoczyńcą miałby być właśnie Annihilus. To potężny złoczyńca, zwykle w komiksach powiązany z Fantastyczną Czwórką. Potrafi między innymi panować nad kosmiczną energią, a w razie zagrożenia – sklonować się, przy czym jego klony zachowywały jego doświadczenia i wspomnienia, co czyniło je tym bardziej niebezpiecznymi. Annihilus zniszczył i osłabił wiele galaktycznych imperiów, a jego imię budziło grozę w całej galaktyce. Siał pustkę. Wiele osób uważa, że jest zagrożeniem na miarę Thanosa i wyraża zaskoczenie, że tak silny antagonista ma pojawić się w serialu Disney+, a nie na dużym ekranie.

Najbardziej emocjonalne momenty w MCU