Superman - Nathan Fillion o Zielonej Latarni. Jego postać składa się "w 90 procentach z wad"

Nathan Fillion w reboocie Supermana zagra Guya Gardnera aka Zieloną Latarnię. W rozmowie z portalem Collider wyznał, że uwielbia grać nieidealne postacie, ponieważ wydają się bardziej ludzkie. A w tym zakresie Guy Gardner naprawdę daje mu pole do popisu. Zdradził też, że James Gunn przekazał mu nowinę o tej roli już w 2021 roku, na imprezie z okazji premiery Legiony samobójców.

Tak Nathan Fillion opisał swoje przemyślenia na temat tej roli:

Rzeczywistość jest taka, że ludzie mają swoje wady, dziwactwa i słabości. Możesz mieć najwspanialszą rodziną pod słońcem, a wciąż myśleć: "O mój Boże, mój tata doprowadza mnie do szału przez tą jedną rzecz, którą robi". Wszyscy coś takiego w sobie mają i uwielbiam pochylać się nad tymi wadami. To jest to, co sprawia, że ludzie są prawdziwi, a widzowie mogą poczuć więź z postaciami, ponieważ rozpoznają w nich coś znajomego.

Guy Gardner składa się w 90 procentach z wad i ma to w nosie - to jedna z jego wad. Myślę, że w zagraniu tego kryje się prawdziwa wolność. Dla takiego gościa jak ja, który lubi grać nieidealnych ludzi, Guy Gardner jest kopalnią złota.