Zielona Latarnia - James Gunn o niezrealizowanym serialu dla HBO Max. "Na tym polega nasza praca"

James Gunn chętnie odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości fanów dotyczące DC. Jeden z użytkowników Threads zapytał współtwórcę DCU o serial dotyczący Zielonej Latarni, który powstawał przed ogłoszeniem nowego uniwersum. @mysticalmaniac2 wspomniał również o Finnie Wittrocku, który został obsadzony w głównej roli. Zdaniem fana, aktor zasługiwał na lepsze potraktowanie. Przypomnijmy, że DC Studios pracuje nad innym projektem, Lanterns, w który nie zaangażowano Wittrocka.

- Nie miałem pojęcia, że to miało być częścią DCEU, ale to było przed moim czasem. Mając to na uwadze, uważam, że Finn to utalentowany facet i poradzi sobie! Scenarzyści, reżyserzy oraz aktorzy każdego dnia mają problemy z realizacją projektów. Wszyscy musieli sobie z tym radzić wielokrotnie. Tu nie chodzi o "robienie świństwa", na tym polega nasza praca.

Lanterns - co wiadomo o projekcie?

Damon Lindelof został wymieniony jako producent, a Chris Mundy (True Detective) będzie showrunnerem. Wszystko wskazuje na to, że Nathan Fillion powtórzy swoją rolę z Supermana jako Zielona Latarnia, na co wcześniej wskazywały też wypowiedzi Gunna. Wcześniej plotkowano jednak o angażu Channinga Tatuma w roli Hala. Z przecieków wynika, że akcja będzie rozgrywać się głównie na Ziemi.

DCU - wszystkie potwierdzone jak do tej pory postacie

