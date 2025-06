Superman jest "monumentalny i głupiutki". Te pierwsze opinie wcale nie muszą niepokoić

Warner Bros.

Wczoraj w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej odbył się pierwszy pokaz prasowy nadchodzącego filmu Superman. Choć embargo na pierwsze opinie w mediach społecznościowych wygaśnie dopiero w lipcu, niektórzy z uczestników seansu dzielą się - mniej lub bardziej tajemniczo - swoimi reakcjami. Już teraz może być o nich głośniej niż o samej produkcji Jamesa Gunna.

Wszystko przez słowa jednego z użytkowników serwisu X, który wcześniej wyjawił wiele potwierdzonych później informacji związanych z dziełem DCU. Internauta ViewerAnon nazywa więc film "Supermanem II na sterydach" i "monumentalnym i głupiutkim", pijąc do ekranowej historii z 1980 roku, która spotkała się z umiarkowanym przyjęciem wśród krytyków i widzów. Warto dodać, że już w trakcie zaawansowanych prac nad produkcją sprzed 45 lat Richarda Donnera na stanowisku reżysera zastąpił Richard Lester.

Wiele wskazuje jednak na to, że określenie "głupiutki" niekoniecznie ma pejoratywny wydźwięk. Inni uczestnicy pokazu konkludują, że "ktoś w końcu dobrze zrozumiał postać Supermana", dodając również:

Porównałbym również ten film do odcinka serialu animowanego Superman, tylko z udziałem aktorów. Jest bardzo w stylu Srebrnej Ery Komiksów. Ma w sobie wiele tropów science fiction. Jest wielki jeśli chodzi o samo widowisko, aspekty dramatyczne i poczucie humoru. Ale co ważniejsze, jest wielki w materii "serca". To bardzo szczery film.

Produkcja Superman zadebiutuje w polskich kinach 11 lipca.