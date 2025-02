fot. Robert Clark // AMC

Ponad tydzień temu zakończyły się prace na planie 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, a już wiosną tego roku fani będą mogli oglądać nowe odcinki innego spin-offu. Do akcji powracają Negan (Jeffrey Dean Morgan) i Maggie (Lauren Cohan).

Przypomnijmy, że akcja nowej odsłony będzie rozgrywać się około 6 miesięcy po finale 1. sezonu. Scott Gimple, który jest producentem wykonawczym i dyrektorem ds. treści w uniwersum, powiedział, że skoro 1. sezon był resetem The Walking Dead dla tych postaci, to 2. sezon wydaje się resetem dla pierwszej odsłony, ponieważ wszystkie sojusze i ludzie się zmieniają. Ludzie znajdą się po bardzo różnych stronach z powodów, których się nie spodziewali.

Do tej pory AMC opublikowało tylko jeden teaser z 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, ale podczas odbywającego się właśnie IGN FanFest zaprezentowano nowy plakat oraz fragment z serialu, który możecie zobaczyć poniżej. Pierwszy odcinek będzie mieć premierę 4 maja w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce serial jest niedostępny.

The Walking Dead: Dead City - fragment odcinka

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City - 2. sezon (plakat)

The Walking Dead: Dead City - fabuła i obsada 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

Oprócz Morgana i Cohan do swoich ról powrócili Zeljko Ivanek, Gaius Charles, Mahina Napoleon i Lisa Emery. Do obsady 2. sezonu dołączyli: Keir Gilchrist jako Benjamin Pierce, Dascha Polanco jako Major Lucia Narvaez, Jake Weary jako Christos oraz Pooya Mohseni jako Roksana.

The Walking Dead: Daryl Dixon - koniec zdjęć do 3. sezonu

13 lutego zakończyły się zdjęcia do 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, które odbywały się we Francji oraz Hiszpanii. Do swoich ról powrócili Norman Reedus i Melissa McBride. Data premiery nie jest znana.