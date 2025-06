Kto dołączy do drużyny Daredevila w 2. sezonie? Te postaci mogą pojawić się w serialu MCU [LISTA]

fot. materiały prasowe

Reklama

Daredevil: Odrodzenie spełnił marzenia fanów i przywrócił uwielbianego superbohatera z seriali Netflixa w pełnej krasie. Powrócił też Jon Bernthal jako Punisher czy Vincent D'Onofrio w roli Wilsona Fiska. Ten ostatni wraz z Charlim Coxem pojawiali się już wcześniej w MCU, ale to był ich pełnoprawny powrót na mały ekran. Powrót, który zdaniem jednych wyszedł nieźle, ale było też wiele głosów mówiących o nijakości tej produkcji w porównaniu do poprzednich trzech sezonów.

W serialu Ironheart pojawiła się ważna postać z MCU. Robert Downey Jr. głosował za

Historia 1. sezonu Daredevil: Odrodzenie zakończyła się w chwili wprowadzenia przez Wilsona Fiska stanu wojennego na terenie Nowego Jorku. Mściciele pokroju Daredevila są wyjęci spod prawa, a specjalna jednostka uderzeniowa Kingpina sieje postrach na ulicach. To w finałowych momentach Diabeł Stróż zdecydował się na powołanie własnego oddziału, który mógłby stawić czoła Kingpinowi i jego zgrai. Niestety - wielu fanów zawiodło się, gdy jego "armią" okazało się paru policjantów, emerytowany detektyw i Karen.

Wiele wskazuje na to, że nie będą to jedyni sojusznicy Daredevila. Oficjalnie w 2. sezonie powróci Krysten Ritter jako Jessica Jones, a może to być dopiero początek powrotów z Netflixowego uniwersum. Z tej okazji sporządziliśmy listę postaci, które chcielibyśmy zobaczyć w drużynie Daredevila w 2. sezonie. Zaczęliśmy od "pewniaków", którzy raczej na pewno wystąpią w drugiej serii, a potem stopniowo przechodziliśmy do postaci, u których szansa na pojawienie się jest nikła lub prawie żadna.

Kogo chcielibyśmy zobaczyć w drużynie Daredevila w 2. sezonie Odrodzenia? [LISTA]

A kogo Wy dodalibyście do tego zestawienia?