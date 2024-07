Superman w kostiumie z peleryną startuje do lotu. Nowe zdjęcia i filmy z planu

DC

Widzieliśmy już sporo materiałów z planu Supermana, ponieważ James Gunn zaczął kręcić w lokacji, więc wszyscy mogą obserwować i robić zdjęcia. Dzięki temu widzieliśmy kostium superbohatera w pełnej okazałości. Choć było tego dużo, do sieci trafiają kolejne materiały. Na nowych fotkach między innymi widzimy, jak Człowiek ze Stali szykuje się do lotu. Na threads zapytano Jamesa Gunna, co sądzi o tym, że te materiały z planu w Cleveland pojawiają się w sieci. Reżyser mówi prosto: było to w pełni oczekiwane.

Zdementował też plotkę jakoby Milly Alcock przybyła do Cleveland, by nagrać cameo Supergirl. Natomiast Isabela Merced (Hawkgirl) potwierdziła w mediach społecznościowych, że jest już w mieście, więc być może niedługo zobaczymy ją na planie.

Superman - zdjęcia i filmy z planu

Superman - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman - premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.