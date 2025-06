Mało kto pamięta, że Tom Cruise zagrał czarny charakter. Teraz podbija Netflixa

fot. Midjourney/Adam Siennica

Niedawno Zakładnik w reżyserii Michaela Manna trafił do biblioteki Netfliksa. To jeden z nielicznych przypadków w karierze Toma Cruise’a, gdy zagrał czarny charakter. I to jak! Jego rola płatnego zabójcy to absolutna czołówka - wielu uważa ją za jedną z najlepszych w całej filmografii aktora. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, warto nadrobić - to wyjątkowe kino i Cruise, jakiego nie znacie.

Zakładnik - opis fabuły

Vincent to płatny morderca: zimny, wyrachowany i niebezpieczny. Max jest ambitnym kierowcą taksówki, który marzy o lepszym życiu. Ich drogi krzyżują się, gdy Vincent potrzebuje transportu na miejsce kolejnego zlecenia. Jedna noc wystarczy, by zmienić życie obu mężczyzn.

Zakładnik - co trzeba wiedzieć o filmie?

To jeden z najwyżej ocenianych filmów Michaela Manna - twórcy takich tytułów jak Gorączka, Ali czy Ostatni Mohikanin. Główną rolę gra Jamie Foxx, który za kreację Maxa został nominowany do Oscara. Wielu widzów do dziś uważa, że brak nominacji dla Toma Cruise’a był poważnym niedopatrzeniem.

Jedna scena do dziś budzi dyskusje fanów. Na początku filmu Vincent wpada na lotnisku na mężczyznę granego przez Jasona Stathama. Wielu widzów natychmiast rozpoznało w nim Franka Martina z serii Transporter. Reżyser i sam Statham nigdy tego nie potwierdzili, ale scenarzysta Zakładnika, Stuart Beattie, przyznał po latach, że rzeczywiście była to ta sama postać. Dodał, że studio nigdy oficjalnie tego nie ogłosił ze względu na kwestie prawne, ale dla fanów kina to prawdziwy smaczek.