Szpital New Amsterdam - dziś premiera 5. sezonu w FOX. Co trzeba wiedzieć?

fot. materiały prasowe

16 listopada o godzinie 22:00 na kanale FOX startuje 5. sezon serialu Szpital New Amsterdam. Jeśli Was ominęła ta smutna informacja, jest to zarazem finałowa seria, która zakończy opowiadaną historię. Sezon liczy 13 odcinków, więc na pożegnanie z bohaterami przyjdzie czas na początku 2023 roku.

New Amsterdam - zwiastun 5. sezonu

Serial medyczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce Dwunastu pacjentów łącznie będzie liczyć 92 odcinki.

New Amsterdam - zdjęcia z 5. sezonu

New Amsterdam 5 - odcinek 1

New Amsterdam - opis fabuły premiery 5. sezonu

W premierze sezonu Bloom, Iggy i Reynolds wspierają Maxa, który mierzy się z konsekwencjami decyzji Helen. Bloom daje więcej przestrzeni Leyli, ale i tak czeka ją niespodzianka. Reynolds i Wilder pomagają zrealizować śmiertelnie choremu pacjentowi jego marzenie o występie w bollywoodzkim show. Natomiast Iggy dochodzi do przełomu w kwestii pewnego pacjenta, którego przypadek był wyzwaniem.

New Amsterdam - obsada

Freema Agyeman, która grała od początku w serialu, zrezygnowała przed rozpoczęciem zdjęć do 5. sezonu. Jej postaci dr Helen Sharpe nie zobaczymy w tej serii. Ryan Eggold powraca w głównej roli.

Na ekranie pojawią się też Jocko Sims, Tyler Labine, Sandra Mae Frank, Rachel Handler, Conner Marx, Debra Monk, Alejandro Hernandez, Genevieve Angelson, Megan Byrne, Christine Chang, Em Grosland, Shiva Kalaiselvan, Olivia Khoshatefeh, Keren Lugo, Frances Turner, Anna Suzuki, Teresa Patel oraz Matthew Jeffers. Do obsady w dużej roli dołączyła Katherine Prescott, która wcieli się w siostrę dr Bloom.