Film z Gwiezdnych Wojen Shawna Levy'ego z ekscytującymi wieściami! Pojawi się Daisy Ridley?

fot. Dreamworks

Reklama

Mamy dobre wieści – produkcja filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen w reżyserii Shawna Levy'ego rozpocznie się prawdopodobnie szybciej, niż przypuszczaliśmy! Jednym z głównych pytań jest to, czy pojawi się Daisy Ridley w roli Rey.

Prace mogą ruszyć już jesienią tego roku, a Daisy Ridley miałaby wcielić się w starszą wersję Rey – takie plotki poznaliśmy za pośrednictwem Daniela Richtmana. Levy został zapytany o to, czy dalej pracuje nad filmem Star Wars po ogromnym sukcesie jego debiutu w Marvelu – Deadpool & Wolverine.

Shawn Levy – wypowiedź o filmie Star Wars

Ponieważ Deadpool & Wolverine dało mi ogrom satysfakcji, jestem otwarty na wszystko, co będzie dalej. I tak, jest film Star Wars, nad którym pracuję wraz ze scenarzystą Adam Project, Jonathanem Tropperem. Nigdy nie wiesz, co stanie się niezaprzeczalne i co zostanie stworzone w następnej kolejności.

Na razie reżyser nie odniósł się do żadnych plotek, przez co dalej trzeba czekać na oficjalne informacje, choćby odnośnie obsady, zdjęć czy fabuły.

Na razie tytuł, szczegóły fabularne ani data premiery produkcji nie są znane.