Tak kręcą latanie Supermana. Ujawniono cameo wzruszające fanów

Gdy James Gunn zaczął zdjęcia do Supermana na ulicach Cleveland, wiedział, że fotki i wideo z planu będą od razu lądować w mediach społecznościowych. Codziennie dostajemy nowe materiały. Tym razem możemy zobaczyć, jak kręcą latanie Człowieka ze Stali.

Superman - poruszające cameo

2 lipca na planie zawitał Will Reeve, syn Christophera Reeve'a, najsłynniejszego odtwórcy roli Supermana. Ma on cameo, czyli rolę epizodyczną i widzimy go na jednym ze zdjęć z planu obok Jamesa Gunna. Wciela się w reportera telewizyjnego. Każdy kolejny odtwórca Supermana jest porównywany do Reeve'a, który według wielu stworzył najlepszego Człowieka ze Stali.

Superman - wideo i zdjęcia z planu

Superman - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman - premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.