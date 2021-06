Tato, nie rób mi obciachu skasowane. Nie będzie 2. sezonu

Netflix

Tato, nie rób mi obciachu dołącza do ciągle rosnącej listy sitcomów Netflixa skasowanych po pierwszym sezonie. Nie ma informacji, czy powodem tej decyzji jest mała popularność, czy fatalne oceny. Przeważnie każdy z tych skasowanych projektów komediowych miał tragiczne recenzje i nikt nie pozostawiał na nich suchej nitki, więc można wywnioskować, że tutaj to również odegrała ważną rolę.

Jak donosi Deadline,com, Jamie Foxx, który jest gwiazdą, producentem i współtwórcą serialu miał wpływ na to, by zakończyć ten serial komediowy. Choć był to dla niego ważny serial, bo inspirował się własnym doświadczeniem z córką, okazał się niewypałem. Nie kończy on jednak jego dobrych relacji z platformą Netflixa. Na premierę czekają dwa filmy: Day Shift oraz They Cloned Tyrone.

Przypomnijmy, że do tej pory Netflix nie osiągnął żadnego sukcesu z sitcomami pomimo licznych prób. Jedyne tytuły osiągające jakąś popularność to Pełniejsza chata, Ranczo kosmitów oraz Zjazd rodzinny.