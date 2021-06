Dziedzictwo Jowisza - gwiazda serialu ujawnia los swojej bohaterki ze skasowanego serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dziedzictwo Jowisza w zamierzeniu miało oferować inne spojrzenie na superbohaterów. Serial opowiada o małżeństwie, Sheldonie i Grace Sampsonach, którzy zyskują supermoce po wylądowaniu na pewnej, tajemniczej wyspie. W ten sposób stają się bohaterami znanymi jako The Utopian i Lady Liberty i zakładają drużynę herosów znana jako Union of Justice. Po latach ich dzieci, Chloe i Brandon, którzy również posiadają nadzwyczajne umiejętności, próbują wypracować własną drogę w życiu, ponieważ nie chcą reprezentować profesji swoich rodziców.

Ostatecznie serial nie spełnił oczekiwań widzów i krytyków, więc Netflix zdecydował się na skasowanie produkcji po 1. sezonie. W planach wciąż jest spin-off Supercrooks o złoczyńcach z tego samego świata, ale wiele wskazuje na zakończenie lub urwanie się wątków z głównego serialu. Potwierdza to Anna Akana, wcielająca się w postać Raikou. Bohaterka została brutalnie zabita pod koniec sezonu przez Brainwave'a po tym, jak dowiedział się, że próbowano spiskować przeciwko Utopianowi. Fani byli zaskoczeni jej szybką śmiercią w serialu, ale okazuje się, że był na to większy plan w przyszłości. Aktorka uznała, że skoro serial został skasowany, to może zdradzić, że jej bohaterka tak naprawdę nie została zabita dzięki swoim mocom, przekonując Waltera, że nie jest już zagrożeniem.

Skasowanie serialu skomentował też Josh Duhamel. Nie wygląda na zadowolonego tym obrotem spraw, a także zwrócił się do konkurencyjnej platformy Hulu.