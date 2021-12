Ted Lasso - zabawna świąteczna animacja. Ted stracił wąsy!

fot. Apple TV

W październiku zakończył się 2. sezon Teda Lasso. Phil Dunster, który wciela się w Jamiego, zdradził niedawno, że zdjęcia do 3. serii mają rozpocząć się 31 stycznia 2022 roku. Potem nastąpi jeszcze proces postprodukcji, więc widzowie powinni się spodziewać nowych odcinków dopiero latem.

Żeby urozmaicić czas oczekiwania na nowy sezon i wprowadzić widzów w świąteczny nastrój Apple TV opublikowała na swoim youtube'owym kanale film krótkometrażowy pt. Ted Lasso — The Missing Christmas Mustache. Jest to 4,5 minutowa animacja poklatkowa, w której bohaterom użyczają głosu gwiazdy serialu: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed i Juno Temple. Historia opowiada o Tedzie, który stracił swoje charakterystyczne wąsy, a przyjaciele próbują jakoś temu zaradzić zanim zadzwoni do niego syn z życzeniami bożonarodzeniowymi. Sprawdźcie poniżej ten sympatyczny filmik:

Warto dodać, że w 2. sezonie czwarty epizod zatytułowany Carol of the Bells był świątecznym odcinkiem. Został wyemitowany... 13 sierpnia. Był jednym z dwóch dodatkowych odcinków, o które Apple TV przedłużył tę serię.

Przypomnijmy, że Ted Lasso ma zakończyć się na trzecim sezonie. Według Jasona Sudeikisa historia jest rozpisana na trzy serie, ale sam przyznał, że nie wie, co stanie się później.

Ted Lasso - dwa sezony są dostępne na Apple TV+.

