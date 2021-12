Wiedźmin - Geralt, Ciri i Vesemir na rodzinnym portrecie. Na jakim etapie prac jest 3. sezon?

fot. Netflix

Trwa kampania promocyjna 2. sezonu Wiedźmina, który trafi na platformę streamingową Netflix. Codziennie do mediów społecznościowych trafiają nowe materiały filmowe lub zdjęcia. W sieci pojawiła się nowa grafika, którą zabawnie podpisano jako portret rodzinny. Znajdują się na niej Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) i Vesemir. W roli starszego z wiedźminów zadebiutuje w 2. sezonie Kim Bodnia. Portret możecie zobaczyć poniżej:

A dla tych którzy stęsknili się za serialowym duetem Geralt-Jaskier, Netflix przygotował małe przypomnienie ich wspólnych przygód:

Choć do premiery nowej serii pozostało już tylko kilka dni to już pojawiają się pytania o 3. sezon. Twórczyni serialu Lauren Schmidt Hissrich w wywiadzie dla TechRadar przeprowadzonym 3 grudnia powiedziała, że prawie skończyli pisać scenariusze do odcinków. To był ich ostatni tydzień pracy nad nimi. Dodała również:

Proces twórczy dopiero się zaczyna. Mamy scenariusze, a teraz sprowadzimy aktorów z powrotem, zatrudnimy reżyserów i zaczniemy się zagłębiać, spoglądając wstecz i upewniając się, że będzie to idealny sezon.

Ponadto zdradziła, że 3. seria będzie oparta na jej ulubionej książce Andrzeja Sapkowskiego zatytułowanej Czas pogardy. Uważa, że 1. i 2. sezon zbudują grunt pod wszystkie wielkie rzeczy, które mają się tam wydarzyć.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie serialu Netflixa. Freya Allan pochwaliła się, że miała wgląd w część scenariusza i uważa, że 3. sezon będzie świetny. Wierzy, że zdjęcia rozpoczną się niebawem. Z kolei Joey Batey, który wciela się w barda Jaskra, ma nadzieję, że produkcja ruszy w nowym roku, ale nie zna terminu. Podkreśla, że to zależy od sytuacji pandemicznej, ponieważ w ostatnich dniach świat znowu zaczął się gwałtownie zmieniać z tego powodu.

Wiedźmin - galeria 2. sezonu

Wiedźmin - sezon 2

Wiedźmin - premiera 2. sezonu 17 grudnia na Netflix.

