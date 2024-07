Terminator Zero ma utrzymać klimat pierwszego filmu. Twórca zapowiada

fot. Netflix

Terminator Zero jest tworzony przez Mattsona Tomlina (Batman Matta Reevesa). To właśnie on był w piątek na Anime Expo w Los Angeles, na którym promowa serial anime Netflixa. To tam powiedział, że chciał utrzymać klimat z jedynki związany z wrażenie, jakby Terminator był seryjnym mordercą.

Terminator Zero - nowe informacje

Opowiada, że ta wersja Terminator jest bardziej nieustępliwą maszyną do zabijania, niż w filmach. Dlatego też zależało mu na tym, by bardziej utrzymać klimat horroru z jedynki, a nie stworzyć coś w stylu napakowanych akcją sequeli.

Terminator Zero

Terminator Zero - fabuła, obsada, data premiery

Wojna w przyszłości pomiędzy resztkami ludzkości a nieskończoną armią maszyn trwa od dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskała świadomość i rozpoczęła wojnę z ludźmi. Pomiędzy tą przyszłością a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Oprócz Olyphanta (jako Terminator) w obsadzie głosowej znaleźli się również Rosario Dawson (Kokoro, czyli zaawansowana AI i japońska odpowiedź na Skynet), Ann Dowd (Prorokini, przewodząca ludzkiemu ruchowi oporu), André Holland (Malcolm Lee, genialny programista i ojciec trójki dzieci, który miewa apokaliptyczne koszmary) i Sonoya Mizuno (Eiko, walcząca w ruchu oporu kobieta wysłana w przyszłość, aby zastopować działania Malcolma Lee).

Terminator Zero - premierę anime zaplanowano na 29 sierpnia 2024 roku na Netflixie.