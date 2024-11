Przysięgał, że już nigdy nie będzie pracować z Ryanem Reynoldsem. Teraz chce wrócić w Deadpoolu 4

Marvel

T.J. Miller chce wrócić do świata Deadpoola. Aktor zagrał Weasela w pierwszych dwóch filmach. Później stanął w ogniu kontrowersji, ponieważ oskarżono go między innymi o napaść seksualną. To sprawiło, że jego kariera zwolniła tempo. Następnie zrobiło się o nim głośno, ponieważ negatywnie wypowiadał się na temat Ryana Reynoldsa. Twierdził, że gwiazdor był niemiły na planie i przysięgał, że nie będzie już z nim nigdy pracować. Wygląda jednak na to, że musieli zakopać topór wojenny.

"Rozmawialiśmy jakiś czas temu" - powiedział Miller w The Bonfire. - "Myślę, że jest teraz naprawdę dobrym przyjacielem i byłoby to [powrót w Deadpoolu 4] naprawdę niesamowite."

Z tej wypowiedzi wynika, że T.J. Miller i Ryan Reynolds pogodzili się, a odtwórca Weasela chciałby zagrać w Deadpoolu 4. Trudno mu się dziwić biorąc pod uwagę fakt, że najnowsza część, Deadpool & Wolverine, odniosła ogromny sukces w box office i stała się jednym z największych hitów tego roku. Po reakcjach fanów można też wywnioskować, że chętnie zobaczyliby więcej ekranowych przygód Pyskatego Najemnika.

