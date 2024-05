Terrifier 3 trafi wcześniej do kin. Nowa data premiery

Terrifier 3 zadebiutuje w kinach nie 25 października, ale dwa tygodnie wcześniej. Slasher będzie mieć premierę 11 października 2024 roku.

Choć film trafi na duże ekrany w okolicach Halloween to jego akcja rozgrywa się w czasie Bożego Narodzenia. Klaun Art ma zamiar znowu wywołać chaos wśród niczego niepodejrzewających mieszkańców hrabstwa Miles, którzy spokojnie kładą się spać w Wigilię.

Phil Falcone, producent filmu Terrifier 3, powiedział:

Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością wprowadzenia tej jesieni do kin kolejnego Terrifiera, w samą porę na Halloween. Terrifier 3 zapewni wszystko, czego oczekują fani, a nawet więcej, a Klaun Art przeniesie wszystko na wyższy poziom. Nie wiemy jak dziękować naszym fanom za ich wsparcie i utwierdzenie nas w przekonaniu, że stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego.

Zdjęcia do trzeciej części slashera zakończyły się w kwietniu w Nowym Jorku. Brad Miska, wiceprezes studia Bloody Disgusting, powiedział:

Od chwili, gdy zobaczyłem, wiedziałem, że będzie to horror tego pokolenia i byłem zachwycony, gdy fani horroru pojawili się w kinach, aby obejrzeć ten film, co uczyniło go jednym z największych sukcesów niezależnych horrorów wszechczasów. W Terrifier 3 Damien Leone [reżyser] i Phil Falcone [producent] stworzyli wyjątkowe kinowe przeżycie, które tej jesieni zszokuje widzów. Klaun Art po raz kolejny zabije październik.