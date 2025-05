One Piece - postać Choppera podbije serce fanów w 2. sezonie! Zobaczcie jak wygląda!

fot. materiały prasowe

Reklama

Wraz z wydarzeniem Netflix Tudum rozpoczęto promocję 2. sezonu One Piece. Ogłoszono, że Mikaela Hoopes została głosem i twarzą postaci Choppera, którego fani anime i mangi doskonale znają. Tony Tony Chopper to renifer, który po zjedzeniu Owocu Diabelskiego Hito Hito no Mi zyskał ludzką mowę, inteligencję i zdolność zmieniania kształtu. W anime i mandze One Piece pełni rolę lekarza w załodze Słomkowych Kapeluszy.

One Piece - zapowiedź Choppera

Podczas Tudum, czyli największego wydarzenia promocyjnego organizowanego przez Netflixa, pokazano materiał zapowiadający 2. sezon One Piece, w którym zostaną zaadaptowane wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden oraz Drum Island. Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero i Taz Skylar. Zobaczcie poniżej.

Obsada 2. sezonu One Piece

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin) Zobacz więcej Reklama

1. sezon aktorskiej adaptacji mangi One Piece zyskał uznanie fanów oraz cieszył się dużą popularnością na platformie Netflix. Po premierze w 2023 roku streamer zamówił 2. serię, do której zdjęcia rozpoczęły się w lipcu 2024 roku. Prace na planie skończyły w grudniu, a w lutym tego roku oficjalnie ogłoszono, że produkcja została zakończona.

Czytaj więcej: Showrunner odchodzi z One Piece. Był filarem serialu Netflixa i miał 6-letni plan