Ballerina to nie John Wick. Choreografia walk dopasowana do Any de Armas

materiały prasowe

Reklama

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka to pierwszy kinowy spin-off serii John Wick. Film opowiada o zabójczyni, która jednocześnie jest baleriną. Postacie balerin, poddanych wyjątkowemu szkoleniu, zostały wprowadzone w Johnie Wicku 3. W najnowszym wywiadzie dla Collidera Ana de Armas, odtwórczyni głównej roli, opowiedziała o wytężonej pracy z kaskaderami i o procesie tworzenia choreografii walk, dopasowanej do jej umiejętności. W życiu Any de Armas od lat nie brakuje aktywności fizycznej, co sprawiło, że była w miarę przygotowana na wyzwania związane z rolą. Mimo to w wywiadach podkreślała, że treningi do roli i praca na planie były niezwykle wymagające.

Zobacz także:

Ballerina – choreografia walk

Ana de Armas podkreśliła, że choreografia walk w serii John Wick ma charakterystyczne elementy dla tytułowej postaci. W przypadku jej bohaterki, Eve Macarro, wzięto pod uwagę specyfikę szkolenia i fizyczne cechy wynikające z tego, że jest baleriną. Miało to kluczowy wpływ na sposób ukazania scen walk:

- W choreografii są podobne detale, ale Eve Macarro to Eve Macarro. Ona nie jest Johnem Wickiem.

Aktorka dodała, że proces tworzenia choreografii był ściśle powiązany z jej fizycznymi predyspozycjami:

- Budowaliśmy te walki poprzez proces treningu i prób. Opracowaliśmy je w dopasowaniu do tego, w czym byłam dobra. Dobrze mi szły kopnięcia, a to wynika z faktu, że jestem baleriną. Powinna być dobra w kopaniu. Dobrze radziłam sobie też w walkach w bliskim kontakcie, na przykład z nożami i innymi rzeczami.

Reżyserię filmu powierzono Lenowi Wisemanowi (Underworld), jednak za nadzór nad całością odpowiadał Chad Stahelski, współtwórca serii John Wick. Jego grupa kaskaderów opracowywała sceny akcji, a sam Stahelski osobiście nadzorował dokrętki, dodając efektowne sekwencje walk na poziomie charakterystycznym dla serii.

Ballerina – rola Winstona

Ian McShane powraca do roli Winstona znanej z pierwszych czterech filmów. W rozmowie z Colliderem tak zapowiedział obecność swojej postaci:

- Znam jej sekrety, które ona będzie chciała poznać. Oczywiście śledzę jej poczynania przez lata, odkąd trenuje w balecie prowadzonym przez postać graną przez Anjelikę Huston. Jeśli chodzi o Winstona, wciąż nie wiecie, kim on tak naprawdę jest, i to jest fajne. Nadal pozostaje enigmatyczną postacią.

Ballerina – premiera w czerwcu 2025 roku.