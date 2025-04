Zabawki z Fantastycznej 4 zdradziły wielki spoiler? Ma związek z multiwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Promocja filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki stopniowo przyspiesza, choć po drodze czeka fanów MCU premiera innej produkcji, czyli Thunderbolts*. Niedawno w sieci opublikowano pierwsze materiały powiązane z zabawkami do filmu. Odpowiedzialna za nie jest firma Hasbro, która pokazała zdawkowy obrazek, na którym widać ręce tytułowych herosów złożone na sobie jedna na drugiej. Fani od razu zauważyli nietypowe bransoletki, które nosi Reed Richards i Sue Storm. Ich zdaniem może mieć to związek z multiwersum.

Warto odnotować, że Ben Richards i Johnny Storm nie mają bransoletek, ale zapowiedzi pokazały też, że ta wersja Fantastycznej Czwórki nie ma jednolitych kostiumów. Możliwe zatem, że urządzenia jest schowane gdzie indziej w ich przypadku. Jest kilka podejrzeć względem tego, czym owe bransoletki są.

Zwykły element wystroju.

Jeden z gadżetów wymyślonych przez Reeda.

Najciekawsza jest jednak ostatnia teoria. Przypomina ona o urządzeniu, które stworzył Tony Stark w filmie Avengers: Koniec gry w związku z podróżami w czasie. Bohaterowie nosili je na wnętrzu dłoni i miało ono pomóc w podróżowaniu przez Wymiar Kwantowy. Nieco inne, ale podobne urządzenie wprowadzono w Spider-Man: Poprzez multiwersum, które również służyło w nawigowaniu przez wieloświat.

Zważywszy na plotki mówiące o tym, że Fantastyczna Czwórka pod koniec filmu przeniesie się do MCU - nie można wykluczać, że tajemnicze bransoletki obecne na zabawkach i materiałach promocyjnych faktycznie w tym pomogą. Może to mieć również związek z Doomem, którego zagra przecież Robert Downey Jr. Możliwe, że będzie to pierwsza wskazówka odnośnie jego prawdziwej tożsamości i bycia wariantem Tony'ego Starka, co wielu fanów podejrzewa.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – co wiemy o filmie?

Film przeniesie widzów do pełnego życia, retrofuturystycznego świata inspirowanego latami sześćdziesiątymi. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowie historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

Do obsady należą Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego herold zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.

