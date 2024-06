Tak zapowiada się 2. sezon The Ark. Kosmiczne science fiction powraca

fot. materiały prasowe

Jako że drugi sezon serialu science fiction The Ark powraca na amerykańskie ekrany już 17 lipca najwyższy czas na zwiastun. Pokazuje on sceny z nadchodzących odcinków i zapowiada wyzwania, z jakimi będzie mierzyć się załoga Ark One.

The Ark - zwiastun 2. sezonu

The Ark - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się 100 lat w przyszłości na pokładzie statku Ark One. Jest to międzygwiezdny statek, który jest ostatnią nadzieją ludzkości na przetrwanie. Kiedy nieprzewidziany wypadek zabija większość załogi, pozostali muszą współpracować i dokończyć misję znalezienia planety zdatnej do kolonizacji. W drugim sezonie okazuje się po dotarciu do celu, że planeta nie jest dobra dla ludzi i nie da się na niej żyć. Muszą więc dalej szukać nowego domu.

W obsadzie drugiego sezonu są Jelena Stupljanin jako Evelyn Maddox, Christie Burke jako Sharon Garnet, Reece Ritchie jako Spencer Lane, Richard Fleeshman jako James Brice, Stacey Read jako Alicia Nevins, Diana Bermudez jako Kimi Joma, Tiana Upcheva jako Eva Markovic, Jadran Malkovich jako doktor Marsh oraz Ryan Adams jako Angus Medford.

Dean Devlin jest showrunnerem i twórcą serialu. W Polsce jest on dostępny na CDA Premium.