The Boys - szalona scena z Termitem, cameo hollywoodzkiej gwiazdy i powrót superbohaterki. Jak do tego doszło?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Amazon Prime Video

Pierwsze trzy odcinki nowego sezonu The Boys trafiły na platformę streamingową Amazon Prime Video. Kilka scen wywołało wśród fanów sporo emocji, ale również fabuła zaskoczyła paroma zwrotami akcji oraz dostarczyła nowych informacji o bohaterach.

Najbardziej komentowaną sceną z pierwszego epizodu jest ta, w której supek o pseudonimie Termit po zmniejszeniu się wszedł do wnętrza cewki moczowej swojego partnera. Po kichnięciu przypadkowo powiększył się, rozsadzając od środka swojego kochanka. Następnie widzowie oglądali sekwencję walki z Frenchiem i Kimiko oraz Butcherem. Zespół VFX zajmujący się efektami specjalny na potrzebę sceny zbudował męskiego członka o wysokości ponad 3 metrów i długiego na 9 metrów. Na ten szalony pomysł wpadł scenarzysta Craig Rosenberg, który jest też odpowiedzialny za scenę z delfinem w 1. sezonie, a także tę z wielorybem z 2. serii. Showrunner serialu - Eric Kripke - opowiedział o tworzeniu tego wątku w pokoju scenarzystów.

Chcieliśmy, aby Chłopaki walczyli z supkiem. Więc zadaliśmy sobie pytanie: "Którego wielkiego superbohatera jeszcze nie zrobiliśmy?". Ktoś powiedział: "Nie mieliśmy jeszcze Ant-Mana". Ktoś inny rzucił: "Jest taki mem z Ant-Manem wspinającym się na tyłek Thanosa, a następnie wysadza go w powietrze. Więc powinniśmy to zrobić. Powinniśmy dać widowni tą rzecz, której Marvel nie mógł im dać".

Następnie musieli wymyślić, do którego otworu w ludzkim ciele wejdzie Termit, co stało się problematyczne, ponieważ już w 1. sezonie wysadzili Translucenta w ten sposób.

Kiedy już zdasz sobie sprawę, że zamierzasz wykorzystać tę malutką postać to musisz sprawić, żeby ten Ant-Man wbiegł do czyjegoś tyłka, a potem go wysadził. Ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że to już zrobiliśmy. Jest kilka otworów, do których może wejść człowiek. Więc naprawdę, w procesie eliminacji, musiał wpaść do cewki moczowej.

Twórca przyznał, że był zszokowany tym, że włodarze Amazon Prime Video mieli niewiele problemów z tą śmiałą sekwencją. Jedynie wskazali, że nie mogą pokazać penisa w stanie wzwodu, dlatego ekipa musiała być bardzo ostrożna podczas jego projektowania.

fot. Amazon Prime Video

Karen Fukuhara (Kimiko) powiedziała w wywiadzie, że z Tomerem Caponem (Frenchie) byli zachwyceni tą sekwencją, ponieważ była ona jednocześnie komiczna i tragiczna. Co ciekawe Karl Urban, który pojawia się w końcówce sceny, wolał trzymać się z daleka od planu zdjęciowego. Przyznał ze śmiechem, że po prostu nie czuł, że to jest coś, co musi zobaczyć.

Po dwóch sezonach pracy nad serialem, gdy dochodzisz do trzeciego, następuje pewne odczulenie na niektóre z bardziej obrazowych treści.

W pierwszym odcinku The Boys, gdy superbohaterowie oglądali w kinie premierę Dawn of the Seven na ekranie pojawiła się Charlize Theron, która wcielała się w filmową Stormfront. To zasługa jednego z producentów wykonawczych The Boys, Setha Rogena, który zadzwonił do hollywoodzkiej gwiazdy. Kripke opowiadał o tym tak:

Właściwie czuję się z tego powodu trochę źle, ponieważ jestem pewien, że ujął to w stylu: „Hej, zrób nam przysługę, pojaw się przed kamerą, robiąc cameo". Następny telefon wykonał nasz projektant kostiumów: "Ok, musisz przyjechać, ponieważ musimy zaprojektować ten superbohaterski strój". Pojawiła się na cały dzień zdjęć z kilkoma ekipami filmowymi i wszystkim.

Twórca dodał, że aktorka jest wspaniałą i zabawną osobą. Zachwycił go jej poziom zaangażowania w ten najbardziej absurdalny dialog, jakikolwiek ktoś powiedział. Przyznał, że mieli dużo szczęścia, że zagrała w serialu. Kripke wspomniał również o podobieństwie jej gościnnego występu w The Boys oraz cameo jako Clea w Doktorze Strange'u 2. Było to dla niego zaskoczenie, że aktorka wystąpiła w obu produkcjach.

Nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzy w Doktorze Strange'u 2. Zakładam, że zapytaliśmy ją wcześniej. Jak byłem w kinie ze swoimi dziećmi i zobaczyłem to cameo to pomyślałem: "Tak!”. Wszystko, co możemy zrobić, aby stworzyć powiązanie między nami a Marvelem jest dobrym dniem.

Do roli prawdziwej Stormfront powróciła również Aya Cash. W końcówce 2. sezonu jej bohaterka została dotkliwie okaleczona przez Ryana i wydawało się, że już nie pojawi się w serialu. Kripke wyjaśnił:

Nie powiedziałem Ayi pod koniec drugiego sezonu, że wróci. Musieliśmy jeszcze nad tym pomyśleć. Celowo zostawiliśmy ją przy życiu i chcieliśmy, żeby jeszcze odegrała rolę w ten czy inny sposób. Nie jestem pewny czy wiedzieliśmy wtedy jak to zrobić. Ale jest najlepsza. Przywróciłem ją z powrotem, żeby spędzić z nią czas.

Antony Starr (Homelander) wspominał w wywiadzie o ich wspólnych scenach w 3. sezonie, gdy jego bohater odwiedzał ją w szpitalu, aby się jej wyżalić i zaznać trochę przyjemności. Przyznaje, że nie mógł opanować śmiechu. Stwierdził, że cała sprawa była absurdalna, ale to pokazywało, jaką mieli między sobą piękną i głęboką więź. Gdy Cash przyjechała do Toronto musiała poddać się dwutygodniowej kwarantannie, żeby nakręcić przez jeden dzień scenę w 3. sezonie.

Staliśmy się naprawdę bliskimi przyjaciółmi po wspólnym drugim sezonie. Jej powrót, nawet tylko na kilka dni, był po prostu wspaniały. Bardzo jej brakowało, ale na zawsze zostanie zapamiętana w trzecim sezonie, jak podniecała Homelandera.

The Boys - sezon 3

Kripke dodał również, że inspiracją dla wątku Deepa w 3. sezonie był nagrodzony Oscarem film dokumentalny Czego nauczyła mnie ośmiornica, który opowiada o filmowcu zafascynowanym samicą ośmiornicy. Gdy odtwórca roli Głębokiego dowiedział się, że jego wątek będzie mieć coś z tym filmem wspólnego to stwierdził, że już wie gdzie ta historia będzie zmierzać. Kripke skomentował to tak:

Żadnych spoilerów na ten sezon, ale jeśli chodzi o Czego nauczyła mnie ośmiornica, kiedy to oglądałem... obejrzałem w całości i przez cały czas zastanawiałem się: "Czy on zamierza p... tę ośmiornicę?". A potem w pokoju scenarzystów śmialiśmy się z tego filmu dokumentalnego. Ale to świetny dokument... ale dziwnie seksualny.

Ponadto Kripke potwierdził w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że Red River jeszcze odegra w świecie The Boys znaczącą rolę. To sierociniec dla dzieci z supermocami, w którym znajdowała się Victoria Neuman (Claudia Doumit), mająca wtedy na imię Nadia. Trafiła tam po przypadkowym zabiciu rodziców za pomocą swoich nieokiełznanych mocy. Warto wspomnieć, że Red River już pojawił się w animowanym serialu Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło w drugim odcinku autorstwa Justina Roilanda (twórca Ricka i Morty'ego). Kripke wspomina, że gdy Roiland zaproponował historię o grupie młodych dziwolągów szukających zemsty na rodzicach to wyjawił mu, że robią podobny wątek w serialu. Stwierdził, że powinni zrobić z tego to samo miejsce i powiązać w ten sposób obie produkcje. Mimo to animowany Red River nie jest kanoniczny.

Wiadomo, że Red River stanie się znacznie większą częścią uniwersum. W cyfrowej kartotece, którą przeglądał Hughie można było zobaczyć zdjęcie Marie M. To 17-letnia dziewczyna obdarzona supermocami. W nią wciela się Jaz Sinclair, którą widzowie zobaczą w niezatytułowanym spin-offie The Boys, do którego trwają obecnie zdjęcia.

fot. Amazon Prime Video

The Boys - premiera 4. odcinka 10 czerwca na Amazon Prime Video.